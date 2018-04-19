KKTC’de seçim tarihi karmaşası

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gitme kararı aldı. Bu kararın ardından YÖK tarafından üniversite sınavları 1 Temmuz’a alınınca KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışma yaşandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversite sınav tarihinin 30 Haziran ile 1 Temmuz’a alınması ve bu tarihin KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışması üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Seçim tarihinin Temmuz ayı içinde başka bir tarihe alınmasının Anayasa’ya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini de dile getiren Şefik, öne alınması durumunda ise seçim takviminin çalışması için yeterli süre kalmadığını kaydetti.

Türkiye’de erken seçimin 24 Haziran’a, ardından da Üniversite Giriş Sınavı’nın 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihi yeniden gündeme geldi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversite sınav tarihinin 30 Haziran ile 1 Temmuz’a alınması ve bu tarihin KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışması üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Şefik, konunun ilk gündeme geldiği dönemde Yüksek Seçim Kurulu olarak sınav ile yerel seçimin aynı gün yapılmasını tavsiye etmediklerini anımsatarak, gelinen noktada ilk etapta seçimin aynı gün yapılması halinde etkilerinin ne olacağının yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şefik, sınavların kaç okulda yapılacağının incelenmesi gerektiğini, tüm değerlendirmelerin olumsuz çıkması halinde tarih konusunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Seçim tarihinin Temmuz ayı içinde başka bir tarihe alınmasının Anayasa’ya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini de dile getiren Şefik, öne alınması durumunda ise seçim takviminin çalışması için yeterli süre kalmadığını kaydetti.

Şefik, YSK’nın kendi içinde ve hükümetle konuyu görüşeceğini belirtti.

KKTC’de 24 Haziran’da yapılması gereken yerel seçimler, üniversite giriş sınavlarıyla çakışması nedeniyle geçtiğimiz hafta yasa değişikliğiyle 1 Temmuz’a alınmış ve seçim yasakları da 60 günden 40 güne indirilmişti.

Ancak dün Türkiye’de erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması ve bunun ardından üniversite sınavlarının bir hafta ertelemeyle 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihiyle yeniden çakışma sözkonusu oldu.