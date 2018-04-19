banner107
Kadın cinayetine müebbet
Kadın cinayetine müebbet
36 0
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
94 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
127 0
58 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
72 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
68 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
301 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
82 0
banner82
banner147

KKTC’de seçim tarihi karmaşası

banner27

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gitme kararı aldı. Bu kararın ardından YÖK tarafından üniversite sınavları 1 Temmuz’a alınınca KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışma yaşandı

KKTC’de seçim tarihi karmaşası
banner137

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversite sınav tarihinin 30 Haziran ile 1 Temmuz’a alınması ve bu tarihin KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışması üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Seçim tarihinin Temmuz ayı içinde başka bir tarihe alınmasının Anayasa’ya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini de dile getiren Şefik, öne alınması durumunda ise seçim takviminin çalışması için yeterli süre kalmadığını kaydetti. 

Türkiye’de erken seçimin 24 Haziran’a, ardından da Üniversite Giriş Sınavı’nın 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihi yeniden gündeme geldi. 
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, üniversite sınav tarihinin 30 Haziran ile 1 Temmuz’a alınması ve bu tarihin KKTC’deki yerel seçim tarihiyle çakışması üzerine konunun yeniden değerlendirileceğini söyledi. 
Şefik, konunun ilk gündeme geldiği dönemde Yüksek Seçim Kurulu olarak sınav ile yerel seçimin aynı gün yapılmasını tavsiye etmediklerini anımsatarak, gelinen noktada ilk etapta seçimin aynı gün yapılması halinde etkilerinin ne olacağının yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi. 
Şefik, sınavların kaç okulda yapılacağının incelenmesi gerektiğini, tüm değerlendirmelerin olumsuz çıkması halinde tarih konusunda yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti. 
Seçim tarihinin Temmuz ayı içinde başka bir tarihe alınmasının Anayasa’ya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini de dile getiren Şefik, öne alınması durumunda ise seçim takviminin çalışması için yeterli süre kalmadığını kaydetti. 
Şefik, YSK’nın kendi içinde ve hükümetle konuyu görüşeceğini belirtti. 
KKTC’de 24 Haziran’da yapılması gereken yerel seçimler, üniversite giriş sınavlarıyla çakışması nedeniyle geçtiğimiz hafta yasa değişikliğiyle 1 Temmuz’a alınmış ve seçim yasakları da 60 günden 40 güne indirilmişti. 
Ancak dün Türkiye’de erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması ve bunun ardından üniversite sınavlarının bir hafta ertelemeyle 1 Temmuz’a alınmasıyla, KKTC’deki yerel seçim tarihiyle yeniden çakışma sözkonusu oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.