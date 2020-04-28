“KKTC’de pandemiyle ilgili başarılı bir marka yaratacağız”

Başbakan Ersin Tatar, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını KKTC’de pandemiyle ilgili başarılı bir marka yaratma ve avantajları anlatmakta kararlı olduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun COVİD 19 gündemli toplantısında parti liderleri ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ardından Başbakan Ersin Tatar kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, 4 Mayıs’ta açılacak sektörlerle ilgili sorulara yanıt vererek, su üreticileriyle ilgili başladıkları çalışmanın da tamamlanacağını ve yarınki Bakanlar Kurulu kararlarıyla açıklamaların yapılacağını belirtti.

Tatar, şartlı tahliye konusunda ise mahkumların zor koşullarda olduğunun herkes tarafından bilindiğini herkesin farklı talepleri olduğunu ancak Tahliye Kurulu’nun kendi hassasiyetleri çerçevesinde karar alındığını ve bu karara kimsenin müdahale edemeyeceğini belirtti.

Tatar, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını KKTC’de pandemiyle ilgili başarılı bir marka yaratma ve avantajları anlatmakta kararlı olduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Genel Kurul’da bazı milletvekillerinin somut bir şey duymak istediği söylemi üzerine, Tatar, bu hükümetin çok şey yaptığını, bazı açılımların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığını ve tüm birimlerin bununla ilgili çalıştığını yineledi.

Dengeli bir bütçe için farklı noktalarda tasarrufa gidildiğini ve açılımın zaruri noktalarla ekonomik düzen noktasından başlanacağını ifade eden Tatar, halkın hizmet beklediğini bunun için de çarkların dönmesi için değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

CTP milletvekili Asım Akansoy, sıcak para için TC ile yapılan görüşmelerle ilgili soru sormasıyla Tatar, “öyle bir beklenti olduğunu protokol dışı kaynak içi çalışma yaptıklarını ancak şuan için bu konuyla ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini” belirtti.

Tatar, eksiklikler olsa da hep birlikte krizin iyi yönetildiği, ekonominin hareketlenmesiyle, katkılarla zamanla eski düzene dönülebileceğini söyledi.

“KKTC’yi koruyarak öz değerlere sahip çıkarak yeni bir düzenlemeyle şeffaf şekilde yol alacaklarını söyleyen Tatar, yarınki Bakanlar Kurulu’nun ardından açılımla ilgili kararlar almayı da umduklarını, dünyanın da belli şartlarda açılım için adım attığını anımsattı.

Korona öncesi ve sonrası Türkiye’den ne kadar para geldiği sorusuna ise Tatar, Türkiye ile her zaman iyi ilişkileri olduğunu para akışının sadece devletten devlete olmadığını, turizm eğitim ve savunma alanında oksijenin de anavatan Türkiye’den geldiğini söyledi.

Tatar, 20 Temmuz’da 750 milyonluk imza atıldığını 70 milyonunun koronavirüs salgını sonrasında gönderildiğini söyledi.

Bedellik askerlikten kaynak sağlanmasının çok olası görünmediğini ancak konuyla ilgili çalışma yapılmasına karşı olmadığını dile getiren Tatar, borçlanma konusunda adım atamamalarının sebebinin şuan için önlerini görememek olduğunu da belirtti.

1 milyar TL yüzde 9 faizle büyük bir kaynak hacmi yarattıklarını da söyleyen Tatar, bu paranın banka üzerinden dağıtılacağını söyledi. Tatar, KKTC’nin ekonomik yapısının herkes tarafından bilindiğini kendilerinin doğru yönetimle krizden çıkabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.