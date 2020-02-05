KKTC’de kanser vakaları, Avrupa ortalamasıyla aynı

Kanser Araştırma Vakfı, KKTC’de kanser vakalarının, Avrupa ortalamasıyla aynı düzeyde, 100 binde 200 oranında seyrettiğini vurguladı

Kanser Araştırma Vakfı, Dünya Sağlık Örgütüne göre, ekonominin kansere olan etkisinin büyük olduğunu ve giderek bu bağlantının güçlenmekte olduğunu bildirdi.

Kanser Araştırma Vakfı adına 4 Şubat Kanser Günü mesajı yayınlayan Ertan Akün, KKTC’de kanser vakalarının, Avrupa ortalamasıyla aynı düzeyde, 100 binde 200 oranında seyrettiğini ve artışın söz konusu olmadığını kaydetti.

Yine Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kansere bağlı ölümlerde en büyük risk faktörünün tütünlü ürünlerin kullanımı ve ölümlerin yüzde 22'sinin bundan kaynaklandığını belirten Akün, bunun dışında, çevresel koşullar, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da hastalığı tetiklediğini ifade etti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kurulmasından itibaren 18 yıl boyunca bu konuda mücadele sürdürdüğünü anlatan Akün, vakfın, verdiği burslarla kanser uzmanları yetiştirerek, ülkede görev ve araştırma yapmalarının sağlandığını kaydetti. Akün, ulusal ve uluslararası projeler yürütülerek kanseri tetikleyici su, toprak ve bitkilerin tanımlanmasına katkı konulduğunu ve yine belirli kanser türleri ile savaşacak koşulları ortaya koyacak bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Akün, “Herkesin konsensüse vardığı husus güçlendirilecek erken teşhis politikalarının çok sayıda insanın kanserden kurtulması için en önemli parametre olduğudur. Bu nedenledir ki Kanser Araştırma Vakfı toplumda bu bilinci artıracak projeler ve toplumumuza mal olmuş Orkide Yürüyüşü gibi toplumsal etkinliklerle bu bilincin edinilmesine katkı koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

