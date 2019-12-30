KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)

Yılın ilk yarısında siyasette tansiyon yüksekti

KKTC’de 2019’un ilk yarısına Tufan Erhürman’ın başbakanlığındaki CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinin bozulması ve Ersin Tatar başkanlığındaki UBP-HP hükümetinin kurulması damga vurdu

KKTC, 2019’u geride bırakmaya hazırlanıyor. 2020’den beklentilerin dile getirildiği şu günlerde yılla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor; 2019’da neler yaşandı, toplumu etkileyen hangi olaylar oldu, siyasetteki gelişmeler neydi?

KKTC’de 2019’un ilk yarısına Tufan Erhürman’ın başbakanlığındaki CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinin bozulması ve Ersin Tatar başkanlığındaki UBP-HP hükümetinin kurulması damga vurdu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maliye Bakanlığı’nın arazi kiralamaları ve güven bunalımı” gerekçesiyle hükümetten çekilmesiyle dörtlü koalisyon hükümeti dönemi mayıs ayında sona erdi.

Özersay, hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiğini belirtirken, suçlamaların odağındaki dönemin DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da “hak etmediği suçlamalarla, organize bir saldırı altında olduğunu” söyledi.

Hükümetin bozulması sonrasında hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, 21 Mayıs’ta Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti kurulması için kararlar alındı.

Hükümet 1 Haziran tarihinde güvenoyu alarak göreve başladı. Yeni hükümette Başbakan Ersin Tatar olurken, Başbakan Yardımcılığını da HP Genel Başkanı Kudret Özersay üstlendi.

Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı’na sunulduğu gün, Başbakan Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tavır konusunda yaptığı açıklama üzerine, Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında “ayar” tartışması yaşandı.

2019 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş ile eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük yaşamını yitirdi.

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in evinin önünde silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesi hafızalarda yer ederken, ilk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz ve ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan da bu yılın kayıplar listesine girdi.

TAK muhabirlerinin derlemesiyle 2019 yılı boyunca ülkede yaşanan gelişmelerin özeti şöyle:

OCAK

KTMMOB’NİN SEL RAPORLARI BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

3 Ocak…. Girne bölgesinde Aralık 2018’de yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı iki rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

UBP CİKLOS'TA EYLEM YAPTI: "HÜKÜMET İSTİFA"

9 Ocak… Ulusal Birlik Partisi (UBP), sel felaketinde 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos'ta eylem yaparak, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek "Burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız” dedi.



UBP DOME OTEL’İN İHALEYLE KİRALANMASI TALEBİYLE OTEL ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

16 Ocak… Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), işletme sözleşmesi biten Dome Otel’in ihaleyle kiralanması talebiyle otel önünde eylem düzenledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel park yerinde basına yaptığı açıklamada, Sayıştay ve Basşavcılık raporlarında Dome Otel’in ihaleye çıkılarak devredilmesi gerektiğine yer verildiğine işaret etti.

Öte yandan Sendikal Platform da Dome Otel’in, mevcut işletmeci Turizm Emekçileri Sendikası’na (TES) kiralanması talebiyle otel önünde TES’e destek eylemi düzenledi, basın açıklaması yaptı.

KALKANLI YAŞAM EVİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

17 Ocak…..Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yapıldı. 17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde 20 hasta bulunduğu ve merkezin 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.



VİCDANİ RET İSTİNAF DAVASI SONUÇLANDI

18 Ocak… Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü. Karapaşaoğlu işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KIZILYÜREK AKEL’İN AP ADAYI

20 Ocak….Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı-yazar Niyazi Kızılyürek, AKEL tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı gösterildi.

“KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ YASASI” YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

22 Ocak... Meydan, kara yolları, cadde, park gibi yerlere ve ticaret, finans, eğlence, eğitim ve konaklama faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara izleme ve kayıt yapacak sistemler kurulmasını düzenleyen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası, 8 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ŞUBAT

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN EŞİ AYDIN DENKTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

2 Şubat… Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşındaydı.

AYDIN DENKTAŞ’IN CENAZESİ

4 Şubat… Aydın Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Denktaş, vasiyet ettiği şekilde, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömüldü. Cenaze törenine KKTC’deki siyasiler yanında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

OKTAY İLE ERHÜRMAN GÖRÜŞTÜ

4 Şubat …Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından akşam saatlerinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte Serdar Denktaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaret etti.

TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’DE

7 Şubat…Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalamak üzere KKTC’ye geldi. Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu ile Başbakan Erhürman görüştü. Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Odasında "Sahil Güvenlik" alanında protokol imzalandı. Protokole göre, taraflar sahil güvenlik alanında; “hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS)” konularında mevcut işbirliği ve güveni geliştirecek.

Soylu’nun temasları kapsamında KKTC İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri yapılan protokolle ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesi ve uluslararası göçle mücadelede açısından ciddi adımlar içerdiğini; adli, teknik ve idari işbirliği gerçekleştirileceğini söyledi. Soylu ise kurulmakta olan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne değinerek bundan Kıbrıs Türkü’nün çok istifade edeceğine inanç belirtti.



ÖZERSAY'A BOSTANCI'DA SALDIRI

15 Şubat….Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Aşağı Bostancı'ya ziyareti sırasında saldırıda bulunuldu. Toplantı öncesinde Yalova Spor Kulübü'ne giden saldırgan, sandalyelerle lokalin camlarını kırdı.

Özersay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

Aşağı Bostancı'da saldırıyı düzenleyen T.G. adlı şahsın, Yukarı Bostancı'daki toplantı sırasında da gece kulübü izni iptal edildiği için şikayette bulunduğu, Özersay'ın da bu kişiye, yasalar çerçevesinde hareket edildiğini anlattığı kaydedildi. T.G. mahkeme emriyle tutuklandı



HAYVANCILAR BİRLİĞİ EYLEMLERİ

27 Şubat….Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı. Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gidemeyince eylemciler, Ercan çemberini traktörler ve oturma eylemi ile trafiğe kapattı. Daha sonra polisin, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyarması üzerine oturma eylemi sonlandırıldı.



HAYVANCILAR BİRLİĞİ EYLEMİ SONLANDIRDI... NAİMOĞULLARI: "ŞİMDİLİK ASKIYA ALDIK"

28 Şubat…Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdığını açıkladı. Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını söyledi.



MART

TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KKTC’YE YAPTI

5 Mart…İlk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.



KTHY DAVASI SONUÇLANDI...15 MİLYON TL ESKİ ÇALIŞANLARA

6 Mart….Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL’sinin, eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasına karar verdi.

İRSEN KÜÇÜK VEFAT ETTİ

10 Mart…Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük, sabah 06.30’da tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde vefat etti. İrsen Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

SENDİKAL PLATFORM KAMU GÖREVLİLERİ YASASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI PROTESTO ETTİ

11 Mart…..Sendikal Platform, Kamu Görevlileri Yasası ile ilgili görüşmelerin tüm sendikalara açılması çağrısında bulundu. Sendikal Platformu oluşturan sendikalardan temsilciler Cumhuriyet Meclisi önünde, Kamu Görevlileri Yasasıyla ilgili çalışmaları protesto etti.

DOME HOTEL İÇİN 10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

12 Mart….Vakıflar İdaresi’ne ait Girne’deki Dome Hotel’in, 10 yıllık süreyle Dayanışma Turizm Ltd. tarafından işletilmesini öngören sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları ile otel çalışanlarının sendikası Turizm Emekçileri Sendikası’nın oluşturduğu Dayanışma Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman imza koydu.



İRSEN KÜÇÜK’ÜN CENAZE TÖRENİ

13 Mart…..Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılmak amacıyla bu sabah KKTC’ye geldi. Küçük için ilk tören, yıllarca hizmet ettiği partisi UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlendi. Tören bittikten sonra Küçük’ün naaşı, devlet töreni için Cumhuriyet Meclisi’ne kadar omuzlarda taşındı. Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde de devlet töreni düzenlendi daha sonra naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

GESFİ DÖVİZ’İN SAHİBİ NAİM, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

13 Mart….Gesfi Döviz’in sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saat 17.55’te gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Naim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ARAŞTIRMACI GAZETECİ ULUDAĞ, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NE ADAY GÖSTERİLDİ

18 Mart….Kıbrıs’ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

İLK KIBRISLI TÜRK BAŞHEMŞİRE TÜRKAN AZİZ HAYATINI KAYBETTİ

26 Mart….İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz hayatını kaybetti. 101 yaşında ölen Aziz, Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusuydu.

YAĞIŞLAR OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTI

30 Mart……Ülke genelinde etkili olan yağışlar, olumsuzluk ve sorunlara neden oldu. Birçok yol su altında kalırken, bazı evleri de su bastı. En büyük hasarın meydana geldiği bölge, metrekareye 235 kg yağışın düştüğü Taşkent ile Haspolat oldu. Taşkent’te dolu nedeniyle 10 ev ve garajın çatısında hasar meydana geldi, yaklaşık 10 evi de su bastı. En az 4 araçta da hasar meydana geldi. Taşkent’ten akan dereler, Haspolat’ta bazı evlerin su altında kalmasına yol açtı.



(DEVAMI YARIN)