KKTC ye girişlere yeni tedbirler.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacağını açıkladı
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