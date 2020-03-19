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KKTC ye girişlere yeni tedbirler.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Covit-19 la mücadele kapsamında alınan yeni kararı açıkladı.

KKTC ye girişlere yeni tedbirler.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacağını açıkladı

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