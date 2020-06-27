KKTC'YE GELECEK YOLCULARIN HANGİ KATEGORİDE GELECEĞİ REVİZE EDİLDİ

A GRUBUNDA YER ALAN ÜLKELERDEN GELEN YOLCULAR 72 SAAT ÖNCE PCR TESTİ YAPTIRACAK, A GRUBU ÜLKESİNDEN GELEN YOLCULAR TÜRKİYE ÜZERİNDEN GELECEKLERİ İÇİN B GRUBU SAYILACAK

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları revize edildi.

Sağlık Bakanlığı revize edilmiş listeyi kamu oyuyla paylaştı.

Buna göre A grubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR testi yaptıracak.

Ancak A grubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Grubu sayılarak, PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B grubundaki uygulama geçerli olacak.

B grubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR testlerini yaptıracak, ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edecekler.

PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısı’ndan alınacak.



C grubundan gelen yolcular ise ülkede karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacak.

Yine C grubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklar.

Kategorilerine göre ülkeler şöyle;

A GRUBU ÜLKELER

“Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, İsviçre, İzlanda, Karabağ, Letonya, Lihtenşayn, Litvanya, Lüxemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.”

B GRUBU ÜLKELER

“Avustralya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsrail, İspanya, Japonya, Kanada, Lübnan, Maldivler, Portekiz, Polonya, Romanya, Singapur, Türkiye, Ürdün.”

C GRUBU ÜLKELERİ

“Amerika, Brezilya, Hindistan, İngiltere, İtalya, İsveç, İran, Meksika, Pakistan, Rusya, diğer ülkeler.”