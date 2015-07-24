KKTC ve Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin ilk birleştirme noktası teknik açıdan hazır hale geldi. Geriye siyasi kararın alınması kaldı KKTC ve Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin ilk birleştirme...

KKTC ve Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin ilk birleştirme noktası teknik açıdan hazır hale geldi. Geriye siyasi kararın alınması kaldı

KKTC ve Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin ilk birleştirme noktasının teknik açıdan hazır olduğu, geriye kalan tek şeyin nihai siyasi kararın alınması olduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “İlk Bağlantı Başarılı... Elektrik Şebekelerinin Birleştirilmesine Liderlerin Onayı Kaldı” başlıklı haberinde ilk birleştirme noktasının ara bölgede Peristerona mevkiindeki Rum Elektrik İdaresi (AİK) Orunda trafosu olduğunu yazdı.

Bu noktadaki, birleştirme denemesinin yaklaşık 20 gün önce başarıyla gerçekleştirildiği, ardından da yeniden koparıldığı ve liderlerin vereceği siyasi kararın beklendiği kaydedilen haberde, KKTC ve Rum yetkili birimlerinin (AİK ve Kıb-Tek) Athalassa bölgesindeki ikinci bir bağlantı noktası için çalışmakta olduğu kaydedildi.



Gazete, bu noktada teknik sorunlar olduğunu ve birkaç gün veya hafta içinde giderilebileceğini belirtirken, söz konusu noktanın, 2011 yazında Mari Deniz Üssü’nde meydana gelen patlama sonucu AİK santrali tahrip olduğunda enerji krizi yaşandığı sırada KKTC’den Güney Kıbrıs’a elektrik verilmesi için kullanıldığını hatırlattı.

Habere göre, elektrik şebekelerinin, Mağusa dışındaki üçüncü bir noktadan daha birleştirilmesi düşünülüyor. Ancak bu noktada bazı özel teknik sorunlar var ve bunların giderilmesi çok daha uzun zaman alacak.



AİK Özel Aktarım Sistemi Müdürü Kostas Gavriilidis, Rum Haber Ajansı’nın, iki elektrik şebekesinin birleştirilmesinin faydaları neler olduğu sorusuna karşılık “Vasiliko’daki santralin tahrip olduğu 2011’deki ve işgal bölgelerinde üretim sıkıntısı yaşanan 2006’daki gibi ihtiyaç durumlarında taraflardan biri ötekini elektrik akımıyla besleyebilecek” dedi. Gavriilidis, bu bağlantının, her iki tarafta elektrik sistemindeki istikrarın artırılması gibi teknik faydaları da olacağını sözlerine ekledi.

Alithia ise haberini, “Güven Yaratma Önlemi... Elektriğin Birleştirilmesi Son Aşamada” başlığıyla verdi. Gazete, iki tarafın elektrik şebekelerinin çok yakında birleştirilebilecek gibi göründüğüne işaret ederek, KKTC kaynaklı bilgilerin prosedürün tamamlandığı, AİK’in ise çalışmaların yakında tamamlanacağı yönünde olduğunu yazdı.

Fileleftheros ise haberini, “Elektrik Birleştirmeye Yakın... Özgür Bölgelerin İşgal Bölgeleriyle İki Bağlantı Hattı... Trafolar Athalassa ve Orunda’da, Mağusa’da Zorluk” başlığıyla aktardı.



