KKTC Uluslararası Fuarı başlıyor

KKTC’den 115, Türkiye’den de 36 firmanın katıldığı 43. KKTC Uluslararası Fuarı bugün başlıyor. Sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı fuar,10 gün sürecek

Yerli ve ithal ürünlerin tanıtımının yapılacağı “43. KKTC Uluslararası Fuarı” bugün başlıyor.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuarın açılışı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından saat 19.00’da yapılacak.

Sergilenen ürünlerin satışının yapılmayacağı sosyal, kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı fuar,10 gün sürecek ve 23 Haziran’da tamamlanacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen fuarda, firmalar ürünlerini 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alanda sergileyecek.

Fuar, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günler 19.00 - 23.00; Cuma ve Cumartesi günlerinde ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuara KKTC’den 57 sanayici-imalatçı, 53 ithalatçı ve 5 de tanıtım amacıyla olmak üzere 115 firma veya kuruluş katılacak. Fuarda Türkiye’den ise 36 firma yer alacak.