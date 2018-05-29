KKTC Uluslararası Fuarı 1-10 Haziran'da

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak olan ve 60 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılan firmalar, ürünlerini, 3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın organizasyonu ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen KKTC Uluslararası Fuarı’nın 42’incisi, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak olan ve 60 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılan firmalar, ürünlerini, 3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak.

Açıklamaya göre Fuar için resmi açılış töreni yapılmayacak.

“TALEPLER BÜYÜDÜ”

Yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi tarafından organize edilen 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılarak ürünlerini sergilemek ve ticari tanıtımını yapmak isteyen firmaların stant büyüklüğü talebinde, bu yıl artış oldu.

Açıklama şöyle devam etti:

“Taleplerin karşılanabilmesine özen gösterilen 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na bu yıl, ülkemizden 54 sanayici-imalatçımız, 50 ithalatçımız ve 4’ü tanıtım amacıyla olmak üzere toplam 108 firma ve kuruluş katılacak. Türkiye Cumhuriyeti’nden katılacak olan 28 firma yakın coğrafyamızdaki üretilen mal ve hizmetlerinden örnekler sergileyecekler. Eğlence amaçlı Lunapark hizmetinin de verileceği fuarda, katılımcıları ve ürün gruplarını içeren katalog ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.”

42. KKTC Uluslararası Fuarı, Pazar - Perşembe günleri 19.00 - 23.00, Cuma - Cumartesi günleri ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.