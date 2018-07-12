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KKTC Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı'na katıldı

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Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı; KKTC, Azerbaycan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya’da icra edildi

KKTC Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı'na katıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2018 Tatbikatı, KKTC, Azerbaycan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 26 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, harekat ortamındaki müşterek personel kurtarma usullerinin denendiği ve bir terör örgütü liderinin yakalanması senaryosunun da yer aldığı uluslararası tatbikata KKTC’den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Timi ve Özel Görev Kuvvet Komutanlığı personeli katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı tatbikat, 2009 yılından beridir gerçekleştiriliyor.
 

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