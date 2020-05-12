banner411
banner69
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
74 0
Türkiye futbolunda yeni dönem
Türkiye futbolunda yeni dönem
121 0
 
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
18 0
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
100 0
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
Lefkoşa'nın göbeğinde korkutan kaza
288 0
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
Çiçekçi ve mağazalarda Anneler Günü telaşı
41 0
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
251 0
banner440

KKTC Sıcak hava kütlesinin etkisine giriyor

banner27

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile önümüzdeki bir haftanın ilk iki günü ılık, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiğini belirtti.

KKTC Sıcak hava kütlesinin etkisine giriyor

 

12-18 Mayıs arası havanın açık ve az bulutlu olacağını bildiren Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde periyodun ilk iki günü 28 – 31 ºCdiğer günlerde 33 – 36 ºC; sahillerde ise periyot süresince 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesinin beklendiğini kaydetti. Rüzgarınsa genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.