YDP Başkanı Arıklı, Fatih personelinin tutuklanması girişimi hakkında “Ne olacak deyip geçiştirmek doğru değil. KKTC olarak adım atmalıyız” dedi

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimi, Kıbrıs konusu ve ekonomi konuşuldu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’ın Fatih Gemisi personelinin tutuklanmasıyla ilgili girişimine işaret ederek, “Ne olacak deyip geçiştirmek doğru değil. KKTC olarak adım atmalıyız. Bu adımı Cumhurbaşkanı atmalı” dedi.

Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı ciddi bir açıklama yapmadı. Bayram mesajında Türkiye’ye ve hükümete ‘AB çatısı altında iki devletli çözüm ilkesine şiddetle karşı çıktığı, görevde olduğu sürece de buna karşı çıkacağı mesajını verdi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti ve Meclisi yok sayamayacağını belirten Arıklı, “Yetki Meclis’te, Meclis’in içinden çıkan hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanı’na bir daha hatırlatıyorum. 2003’teki olayı yeniden yaşamak istemiyoruz. İki devletli çözümün tartışılmasına şans verilmeli. Bu şansı peşinen berhava etmek, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bunun manipülasyon aracı olarak kullanmak doğru değil” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı’na kendi söylediklerini hatırlatıyorum. Görüşmeciyi atama yetkisinin Mecliste olduğunu kendi söyledi. Bunu hatırlatıyorum ve diyorum ki Meclisin ve hükümetin görüşlerine saygılı olun” şeklinde konuştu.

Yeniden söz alan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusundaki görüşmeleri yürütür” vurgusunda bulundu.

Serdar Denktaş, “Denktaş hariç hiçbir cumhurbaşkanı ile görüşlerim uymadı ama Cumhurbaşkanı benim devletimin başkanıdır. Bu makam hepimiz göz bebeği olmalı, saygılı davranmak durumdayız” şeklinde konuştu.

