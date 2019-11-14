KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıttepe'de tören düzenlendi

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Anıta çeleklerin konulduğu törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Lider Doktor Fazıl Küçük,

Zor zamanlarda halkının arasında bulunan, ihtiyaç içinde olanlara hep yardımcı olan ve mütevazı kimliğini her zaman koruyan bir önder olarak anılarımızda seni yaşatıyoruz.

Kıbrıs'ın bir Yunan adası olmadığını, bu topraklarda Kıbrıslı Türklerin de var olduğu ve bu halkın en az Rumlar kadar söz ve yaşam hakkı olduğu gerçeğinin Türkiye'den başlayarak bütün dünyaya anlatılmasında verdiğin büyük emek ve gösterdiğin özveri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu çabalarınla Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri olan oldun.

Çalışma arkadaşlarınla birlikte verdiğin hizmetler her zaman saygı ile yâd edilecektir.

Seni rahmet ve saygı ile anıyoruz, Ruhun şad olsun.”