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KKTC Kızılayından Endonezya'ya yardım eli

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KKTC Kızılayından Endonezya'ya yardım eli
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Endonezya'nın Cava Adası yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olması nedeniyle bölgeye yardım gönderdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada deprem haberinin alınmasının hemen ardından harekete geçen yetkililerin Endonezya Kızılhaçı ile iletişime geçtiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği tarafından; bölgede oluşan insani yardım malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek, felaketin yaralarının kısa sürede sarılması için destek verileceğini belirtti. Lha

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