banner255
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
15 0
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
38 0
 
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
18 0
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
17 0
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
75 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
58 0
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
21 0
banner82

KKTC ile Türkiye arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı

banner27

KKTC ile Türkiye arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı
banner215

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalandı. 
Protokole göre, taraflar sahil güvenlik alanında; “hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS)” konularında mevcut işbirliği ve güveni geliştirecek. 
Bakanlar Kurulu Toplantı Salonunda, Başbakan Tufan Erhürman huzurunda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın katılımıyla imzalanan protokole, KKTC adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti adına ise Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu. 
Protokol ile ilgili basına verilen bilgi şöyle: 
“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti arasında imzalanan 3 Eylül 1996 tarihli ‘Denizde Arama ve Kurtarma Anlaşması’ ve 27 Eylül 2002 tarihli ‘Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması’ ile tesis edilmiş olan karşılıklı anlayış ve işbirliğini daha ileri seviyeye taşıyacak çalışmalar tamamlanmıştır. 
Sahil Güvenlik alanında yürütülen titiz ve yoğun çalışmalar neticesinde; hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS) konularında taraflar arasındaki mevcut işbirliği ve güveni geliştirerek ihtiyaçlarını karşılayacak, 11 Ocak 2010 tarihli ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü’ güncellenmiştir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.