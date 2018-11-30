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“KKTC ile ilişkileri derinleştirin”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İslam İşbirliği Teşkilatı’na KKTC ile ekonomik ilişkilerini derinleştirme çağrısında bulundu

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“KKTC ile ilişkileri derinleştirin”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İstanbul’da 34'üncüsü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısına katıldı.
“Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen İSEDAK Toplantısı’nın 34. Bakanlar Oturumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oturum başkanlığında gerçekleşti.
Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) dünyada dört kıtaya yayılmış toplam 57 üye ülkenin yanı sıra 5 de gözlemcisi üyesi bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü ve İslam dünyasının en önemli çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği platformu olarak kabul edilen İSEDAK Bakanlar Oturumunda konuşma yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İSEDAK’a üye ülkelere, KKTC ile ekonomik ilişkilerini derinleştirme çağrısında bulundu. 
Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşama ile ilgili özet bilgi aktaran Nami, Kıbrıs Türk tarafının takvimlendirilmiş ve çözüm odaklı kurgulanan,  mevcut statükoyu değiştirecek bir müzakere süreci için Birleşmiş Milletlerin irade koyması gerektiğini vurguladı. Nami, İSEDAK’a üye ülkelerin de, bu konuda destek vermelerini talep etti.
Özdil Nami, doğalgaz konusuna da değinerek, enerji konusunun işbirliği ile ve ilgili tarafların meşru hak ve çıkarlarını gözetecek şekilde kurgulanması gerektiğini belirtti. Bunun aksine atılacak tek yanlı adımların bölgede istenmeyen gerginliklere yol açabileceğini söyleyen Nami, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafı ve ilgili diğer taraflarla yapılacak işbirliğine hazır olmaya devam ettiğini aktardı. 
Nami, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak katıldığı akşam yemeğinde, birçok ülkenin bakanlarıyla birlikte ikili temaslarda bulundu. 

 

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