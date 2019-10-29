KKTC Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Hatay da KKTC bayrağını dalgalandırdı

KKTC Hataylilar Kültür Dayanışma Derneği Şubesi Altınözü Belediye Başkanı'nın daveti üzerine 3.Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı festivali'ne katıldı.

Gazimağusa Şube Başkanı Ümit Dağlı yaptığı açıklamada, Altınözü ilçesinin Zeytin ve Zeytinyağı üzerine yaptıkları çalışmaları takdir ile izlediklerini, Kaymakamlık,Belediye ve üreticilerin uyumlu çalışması başarının en büyük göstergesi oldugunu söyledi.

Dağlı, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağının dünya pazarına açılmasının zamanının geldiginin altini çizdi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un Altınözü'ne yaptıkları hizmetleri görmekte olduklarını bu hizmetlerden dolayı ve gösterdikleri sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Gazimağusa Şube Başkanı Ümit Dağlı'ya yönetim kurulu üyeleri ismail Konu,Hakan Doğruca,Battal Güler,Ahmet Güder ve Hasan Hekimoğlu eşlik etti.