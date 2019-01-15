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KKTC geneline düşen yağış miktarları

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Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece KKTC geneline düşen yağışların miktarlarını açıkladı.

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KKTC geneline düşen yağış miktarları
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Dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında metrekareye, Akıncılar’da 18, Zaferburnu, Beyarmudu ve Pile’de 17, Taşpınar’da 16, Alayköy Beylerbeyi ve Lefkoşa’da 15, Lefke’de 14, Gazimağusa, Bostancı, Alevkaya, Esentepe ve Zümrütköy’de 13, Güzelyurt, Kozanköy, Kalkanlı, Doğancı, Ercan’da 12, Boğaz, Geçitkale, Türkeli, Kaleburnu, Tatlısu, Devlet Üretme Çiftliğ, Selvilitepe, Dörtyol ve Karaoğlanoğlu’nda 11, Dipkarpaz, Değirmenlik, Vadili Akdoğan ve Girne’de 10 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 1 ile 10 kilogram/metrekare arası yağış kaydedildi.

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