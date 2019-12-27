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KKTC ekonomisi gelişiyor

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Başbakanı Tatar, “Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var” dedi

KKTC ekonomisi gelişiyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TİM'in ev sahipliğinde, Başarsoft'un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs için yaptığı fedakârlıklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, aradaki gönül birliğinin öneminden söz etti.

Türkiye'nin büyüklüğü ve Türk milletinin gücüne dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de şu an yaşananlarla, o büyük zenginliklerin paylaşımında KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam ediyor olduğunu görüyoruz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var. Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam etmesi, yapısı ve potansiyeliyle, bu bölgede yaşayanlara ve KKTC'deki Kıbrıs Türk halkına büyük bir gelecek vaat ediyor.

Bununla birlikte Türkiye'nin yoluna güçlü devam etmesi, ilişkilerimizin en iyi şekilde geliştirilmesi, karşılıklı menfaatlerin oluşması, KKTC ekonomisinin güçlenmesi ile o coğrafyada, istikrarlı bir düzenin kurulmasında faydalı olacak. Sizlere olan güvenimizle, size duyduğumuz itimatla bu bölgede daha güzel günlerin bizim olacağını biliyoruz." 

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