KKTC'deki talihli ortaya çıktı

Milli Piyango’nun 61 milyon liralık büyük ikramiyesini paylaşan dört kişiden biri KKTC’den Sedat Günay Öztürk oldu. Aslen Hataylı olan Öztürk, bir otelin casinosunda kurpiyer olarak çalışıyordu

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi paylaşan 4 kişinin de ikramiyelerini aldıklarını açıkladı.

İkramiyeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanan talihli Sedat Günay Öztürk oldu.

38 yaşındaki Öztürk, Merit Otel Casino’da kurpiyer olarak çalışıyor. Talihlinin büyük ikramiyeyi kazandığı haberini çalışırken aldığı belirtildi. Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı öne sürüldü.

Öztürk sosyal medya hesabından "Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı" ve "İstediğin olmuyor diye üzülme, ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur" mesajlarını paylaştı.

61 milyon liralık büyük ikramiyenin 15 milyon TL’sine sahip olan Sedat Günay Öztürk, parayı bankaya yatırırsa aylık 175 bin TL faiz alacak.

Hatay Kırıkhanlı olan Öztürk'ün, şans oyunları tutkunu olduğu ve daha önce bu tutku uğruna dolandırıcılara parasını kaptırdığı da iddialara arasında. Talihli Ankara'ya giderek biletini Milli Piyango yetkililerine ibraz etti.

3 çocuk babası Öztürk'ün, geçtiğimiz yıllarda Sayısal Loto'da 6 bilerek bir büyük ikramiye daha kazandığı da ortaya çıktı.