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KKTC'de vaka sayısı 88'e yükseldi

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KKTC'de vaka sayısı 88'e yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli, bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bugün tespit edilen vakaların 4'ü Karpaz bölgesinde 3'ü ise Lapta'da tespit edildi.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2327 test yapıldığını kaydetti. KKTC’de korona vaka sayısının 88’e yükseldiğini aktaran Pilli, 29 hastanın taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı: Lefkoşa: 11 Gönyeli: 3 Gazimağusa: 3 Beyarmudu: 3 Girne: 2 Lapta: 9 Alsancak 4 Karpaz: 22

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