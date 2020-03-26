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KKTC'de vaka sayısı 57 oldu

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KKTC'de vaka sayısı 57 oldu

Sağlık Bakanlığı’ndayapılan son açıklamada koronavirüs vaka sayısının 57

Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır. Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57, görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.

Rakamlarla Son Durum;

Toplam test sayısı: 645

Pozitif vaka sayısı toplamı: 57

KKTC vatandaşı: 25

Alman Vatandaşı: 31

Türkmenistan Vatandaşı: 1

Taburcu edilen: 29 (Alman)

Tedavisi devam eden: 28

Tedavisi devam edenlerin dağılımı; KKTC: 25 Alman: 2 Türkmen: 1

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