KKTC'de vaka sayısı 57 oldu

Sağlık Bakanlığı’ndayapılan son açıklamada koronavirüs vaka sayısının 57
Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır. Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57, görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.
Rakamlarla Son Durum;
Toplam test sayısı: 645
Pozitif vaka sayısı toplamı: 57
KKTC vatandaşı: 25
Alman Vatandaşı: 31
Türkmenistan Vatandaşı: 1
Taburcu edilen: 29 (Alman)
Tedavisi devam eden: 28
Tedavisi devam edenlerin dağılımı; KKTC: 25 Alman: 2 Türkmen: 1