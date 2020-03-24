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KKTC'de muadili bulunmayan ilaçlar Güney Kıbrıs'tan temin edildi

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İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin koordinasyonuyla KKTC’de muadili bulunmayan bazı ilaçlar bugün Güney Kıbrıs'tan temin edilerek tedavi görmekte olan vatandaşlara ulaştırıldı.

KKTC'de muadili bulunmayan ilaçlar Güney Kıbrıs'tan temin edildi

  

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’den alınan bilgiye göre Sağlık Teknik Komitesi tarafından izin verilen iki taraftan birer kişi Ledra Palace kapısında bugün 15.00'te buluşarak ilaç alışverişini gerçekleştirdi.

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