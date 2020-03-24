KKTC'de muadili bulunmayan ilaçlar Güney Kıbrıs'tan temin edildi

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’den alınan bilgiye göre Sağlık Teknik Komitesi tarafından izin verilen iki taraftan birer kişi Ledra Palace kapısında bugün 15.00'te buluşarak ilaç alışverişini gerçekleştirdi.
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