KKTC'de koronavirüsten 2. ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre koronavirüs tedavisi görmekte olan Alman kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece koronavirüs nedeniyle ülkede ölen sayısı ikiye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığu açıklama şöyle:

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemizde Covid-19 tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirmiştir. Hosh, 20 Mart 2020 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 24 Mart 2020 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır. Başhekimlik açıklamasına göre Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da bulunmaktaydı.