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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 3 kişiye yapılan koronavirüs testlerinden birinin daha pozitif çıktığını açıkladı.

Son vakayla birlikte KKTC’deki toplam vaka sayısı 7’ye yükseldi.

Bakan Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, 3 testin, otellerde gözlem altında tutulan 2 Alman ve 1 İngiliz vatandaşına yapıldığını, 1 Alman vatandaşının testininse pozitif çıktığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Sağlık bakanı Ali Pilli, “Yaşanan süreçte en büyük görev vatandaşlara düşüyor. Lütfen herkes alınan tedbirlere ve kararlara uysun” dedi.

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