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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6 oldu

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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6 oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam koronavirüs vakasının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

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