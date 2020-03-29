KKTC'de korona virüs vaka sayısı 64 oldu

Sağlık Bakanı Pilli, bugüne kadar ülke genelinde bin 103 test yapıldığını ifade etti. Pilli, tespit edilen vaka sayınısın 64 olduğunu ifade ederek, bugün yapilan 82 test sonucunda 2 yeni vaka tespit edildiğini söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 2 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Pilli, korona virüsten dolayı ölüm vakasının 1 olduğunu belirterek, korona virüsten dolayı başka bir ölüm yaşanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün saat 17.00'de BRT habere telefonla bağlanarak, korona virüs ile ilgili sürdürülen çalışma ve yapılan testlerle ilgili bilgi verdi.

Pilli, bugüne kadar ülke genelinde bin 103 test yapıldığını ifade etti. Pilli, tespit edilen vaka sayınısın 64 olduğunu ifade ederek, bugün yapilan 82 test sonucunda 2 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Korona virüsten dolayı Kaybedilen hasta sayısının 1 olduğunu ifade eden Pilli, 29 hastanın da taburu edildiğini kaydetti.

Tedavisi devam eden hasta sayısının 34 olduğunu ve bunlardan 3'ünün yoğun bakımda olduğunu ifade eden Pilli, ülkede Kovid-19'dan sadece Alman hastanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Pilli, halktan resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemesi çağrısında bulunarak, bakanlık olarak şeffaf olduklarını söyledi. Bugün yaşamını yitiren Selim Çelik isimli kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1965 Düzce doğumlu olduğunu ifade eden Pilli, 55 yaşındaki bu kişinin yoğun bakıma alındığında yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını, bu kişinin zatüre hastalığı yanında hiper tansiyon şeker siroz hastalığı da bulunduğunu ifade etti ve "Kovid-19'dan öldü" haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüsün Bölgesel yaygınlığını da açıkladı. Pilli, korona virüs vakalarının 9 Lefkoşa, 13 İskele karpaz, 4 Lapta, 3 Beyarmmudu, 2 Girne, 3 mağusa ve Alman vatandaşları olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Pilli, yarın kamuoyuna korona virüs konusunda yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili daha detaylı açıklama yapacaklarını da dile getirdi.