KKTC'de kısmi normalleşme önemleriyle sürüyor

KKTC’de geçtiğimiz pazartesiden itibaren başlayan kısmi normalleşme, koronavirüs salgınına karşı önlemleri elden bırakmadan sürüyor.

51 gün aranın ardından pazartesi birçok iş yerinin hizmetlerine yeniden başlamasıyla, çarşıda ve trafikte hareketlilik gözlemleniyor.

Haftalardır sınırlı şekilde sokağa çıkabilen halk, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere kısmi normalleşmeyle daha çok dışarda görülüyor.

Dünyada 4 milyon kişiyi etkileyen salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde okullar ve iş yerleri uzun süre kapalı kalan KKTC’de, pazartesiden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı.

Akşamları 21.00’den sabah 06.00’ya kadar ve pazar günleri gün boyunca sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor.

Sokağa çıkanların maske takma zorunluluğu var.

Pazarları sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzin istasyonuna gitmek ve acil sağlık ihtiyaçları çerçevesinde için sokağa çıkılabilecek, bunun dışında sokağa çıkmak yasak…



KAPALI VE YASAK OLAN İŞ KOLLARI VE ETKİNLİKLER

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde halen kapalı olan iş yerleri ve etkinlikler şöyle:

“Oteller ve diğer konaklama yerleri, casinolar, sinemalar, barlar, cafeler ve benzeri eğlence yerleri, piknik alanları ve parklar, spor salonları, spor faaliyeti yapılacak diğer yerler, stadyumlar ve benzeri yerler, düğün salonları; restoran, pastane, cafe ve büfeler, her tür toplu ulaşım, gece kulüpleri, bet ofisleri, internet cafeler, masaj salonları, berberler, kuaförler, güzellik salonları, dövme salonları ve benzeri yerler; belediye pazarları ve açık pazarlar; çocuk oyun alanları, çocuk bahçeleri ve benzeri yerler; sinema, tiyatro, konser, sergi salonu ve diğer toplu olarak yapılan kültür sanat faaliyetleri, ören yerleri, kütüphaneler ve benzeri yerler; tüm eğitim kurumları, okul, kreş, dershane ve etüt merkezi ve benzeri yerler; tüm spor müsabakaları.”



PAKET SERVİS PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Restoran, pastane, kafe ve büfeler çalışanlarına Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği testleri yaptırmak kaydıyla 11 Mayıs Pazartesi paket servis ve yerinden gidip alma hizmeti başlatacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, açılan iş yerlerinin ve sektörlerin uyması gereken kurallarla ilgili genelge yayımladı. Kurallara uymayan ve ihlal eden iş yerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kapatılma ve/veya para cezasına çarptırılıyor.



KAMUDA 15 MAYIS’A KADAR ROTASYON TEMELİNDE ÇALIŞMA

Kamu işyerlerinde 15 Mayıs’a kadar, mesafe kurallarına uyulabilmesi için rotasyon temelinde çalışma başlatıldı.