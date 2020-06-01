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KKTC'de geniş açılım bugün başladı

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KKTC’de, Korona virüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde bugün geniş bir açılıma gidiliyor.

KKTC'de geniş açılım bugün başladı

KKTC VATANDAŞLARININ CENAZELERİNİN ÜLKEYE GETİRİLİP DEFNEDİLMESİ DE BUGÜNDEN İTİBAREN MÜMKÜN OLACAK
Bu gece sokağa çıkma yasağı kalkacak. Ancak maske takma zorunluluğu devam edecek.
Oteller, kumarhaneler, bet ofisler ve dövme salonları;  kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler; bireysel spor branşları ve kreşler bugün hizmet vermeye başladı. 
Bugün ayrıca personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda hafta içi açıklama yapılacak.
PİLE’YE GİRİŞ ÇIKIŞ
Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey Kıbrıs’a geçişleri de bugün başlıyor. 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, şöyle demişti:
“Pile’deki vatandaşların Kuzey’e geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik. Güney’e geçmeyeceği konusunda kişisel taahhütte bulunması, ilk geçişte PCR yapılması ve bunun denetlenmesi gerekecek. Ailesi, işi Kuzey’de olan Kıbrıslı Türkler için kolaylık sağlanacak. Pile’deki vatandaşın vereceği taahhüt, oluşturulacak mekanizma ile denetlenecek.”
Bu çerçevede, bugünden itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.
YURTDIŞINDAN GELİŞLER
Yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan, yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişine de, bugünden itibaren izin veriliyor. Ülkeye gelecek vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.
Muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.
KKTC vatandaşı olmasalar dahi, çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek.
Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesi de, bugünden itibaren mümkün olacak.

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