banner411
banner69
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
32 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
43 0
 
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
24 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
241 0
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
29 0
Mülteciler için yardım yağdı
Mülteciler için yardım yağdı
15 0
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
32 0
banner374

KKTC de bir yeni vaka daha.

banner27

Tedavisi devam eden hasta yakınlarında 1 pozitif .

KKTC de bir yeni vaka daha.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yaptığı açıklamada,  tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan  20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka çıktığını üzülerek açıkladı…
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.