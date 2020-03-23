KKTC de bir yeni vaka daha.

Tedavisi devam eden hasta yakınlarında 1 pozitif .

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka çıktığını üzülerek açıkladı…

