KKTC'de 8 gündür pozitif koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 324 test daha yapıldığını ve hiçbir pozitif çıkmadığını açıklayarak 8 gündür pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığına dikkat çekti

KKTC'de 8 gündür pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 324 test daha yapıldığını ve hiçbir pozitif çıkmadığını, tedavi gören hastalardan 5'inin ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Dünyada salgın bitmedikçe herkes için tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Bakan Pilli, sokağa çıkarken maske kullanmanın zorunlu olduğunu anımsattı; sosyal mesafe, hijyen kuralları ve izolasyon kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

HASTANELERE GİDEN VAKALAR, PETROL İSTASYONLARI, RIVERSIDE OTEL, MAĞUSA VE İSKELE BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI

Bakan Pilli, bugün Covid -19 testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, Mağusa Petrol İstasyonları ve Güzelyurt Petrol İstasyonları çalışanları, Riveside Otel çalışanları, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanlarına yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Pilli, ülkede Covid-19 ile ilgili son durumun iyi seyirde olduğunu, ancak yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi.

"Covid- 19 virüsünün aramızda olduğu bilinciyle hareket etmek zorundayız" diyen Bakan Pilli, rehavete kapılmadan kurallara uymak ve 65 yaş üzeri risk gurubunda olan kişilerin özellikle dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Sokağa çıkıldığında maske kullanmanın zorunlu olduğunu anımsatan Ali Pilli, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve izolasyon kurallarına uyulması gerektiğini, dünyada bu salgın bitmedikçe ülkede de tehlikenin devam ettiğini, dolayısıyla kurallara uymanın şart olduğunu ifade etti.

RAKAMLAR

Bakan Pilli'nin, 25 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 324

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 8747

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok