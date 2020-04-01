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KKTC'de 7 vaka daha

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KKTC'de 7 vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkede korona virüsle ilgili vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, bugün 488 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vaka olduğunu bildirdi. Toplam vaka sayısı 77’e çıktı.

Pilli, bugüne kadar 1750 test yapıldığını dile getirdi. Bakan Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada 1 hastanın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli, Bugün tespit edilen 7 pozitif vakanın 3’ü Karpaz bölgesinde, 1 kişi Alsancak’ta, 2 kişinin Lefkoşa’da, 1 kişinin de Girne’de olduğunu kaydetti. Pozitif vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa 11, İskele-Karpaz 17, Girne1, Gönyeli 3, Mağusa 2, Lapta 3, Beyarmudu 3, Karşıyaka 2, Alsancak 4.

Pilli “Malpasta 11 kişinin ikinci testi yapılıyor. Bir iki saate kadar çıkmış olacak”dedi.

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