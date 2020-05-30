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KKTC'de 43 gündür pozitif vaka bulunmadı

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KKTC'de 43 gündür pozitif vaka bulunmadı

KKTC'de bugün yapılan 56 koronavirüs testinde, pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 43 gündür pozitif vaka bulunmayan ülkede son 24 saatte hastane polikliniklerine başvuran vakalara uygulanan test sayısının 56 olduğunu açıkladı.

Bugünkülerle birlikte yapılan toplam test sayısı 31 bin 346'ya yükseldi.

KKTC'de 9 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakalarından sonuncusu 17 Nisan'da tespit edilmişti. Toplam 108 vakanın kayda geçtiği ülkede hastalardan 104'ü tedavi görüp taburcu olurken 2'si Alman turist olmak üzere 4 hasta ise hayatını kaybetmişti.

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