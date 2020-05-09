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KKTC'de 22 gündür pozitif vaka yok

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıklayarak, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından  , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi

KKTC'de 22 gündür pozitif vaka yok

KKTC'de 22 gündür yeni koronavirüs vakası saptanmadı. Bugün 1988 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. 4 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacak. Toplam test sayısı 23 bin 64'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1988 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

15 KİŞİNİN TEST SONUCU DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından  , 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi. 

4 KİŞİYE İLERİ TETKİK

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4  kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 

Bakan Pilli'nin 9 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1988 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 23.064

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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