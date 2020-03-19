banner411
banner69
İşadamlarından büyük duyarlılık
İşadamlarından büyük duyarlılık
205 0
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
88 0
 
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
118 0
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
326 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
208 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
63 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
31 0
banner374

KKTC'de 13 yeni koronavirüs vakası daha

banner27

KKTC'de 13 yeni koronavirüs vakası daha

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizde de artış göstermeye başladı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre dün poizitf vaka olmazken bugün 13 yeni pozitif koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Böylece ülkemizde koronavirüs vakası 33 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.  

Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen  KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.