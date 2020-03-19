KKTC'de 13 yeni koronavirüs vakası daha

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizde de artış göstermeye başladı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre dün poizitf vaka olmazken bugün 13 yeni pozitif koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Böylece ülkemizde koronavirüs vakası 33 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti.