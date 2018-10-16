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“KKTC daha ileriye götürülmeli”

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“KKTC daha ileriye götürülmeli”
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’den gelen Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen)’den bir heyeti kabul etti. 
Görüşmede konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, “şehitler, gaziler ve bayraklarımız kutsallarımızdır. Türk ordusu bu adadan hiç çıkmasın. Türk milletiyle kader birliğimizin devam etmesini istiyoruz” dedi.
Garantiler bozulursa ve Türkiye tek taraflı müdahale edemezse Kıbrıs’ın 12 adalardan sonra 13. ada durumuna düşeceğini söyleyen Töre, “Bizler milli ve manevi kimliğimizle Kıbrıs’ta var olduk. Kıbrıs artık iki tanedir. Birisi Kuzey birisi Güney. Bu gerçeği herkes kabul etmeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha ileriye götürülmelidir” diye konuştu.
Töre, ziyaret anısına, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portreleri Diyanet–Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar hediye etti.

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