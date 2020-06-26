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"KKTC, Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke"

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"KKTC, Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke"

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre KITSAB Başkanı Orhan Tolun kabulde yaptığı konuşmada, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’e bakanlık görevinde başarılar dileyerek, sektör adına hayırlısı olsun dileklerinde bulundu.
Sektörün bir süre önce, içinde olduğu zor durumu dile getirmek adına gerçekleştirmiş olduğu eylemi hatırlatan Orhan Tolun, sektörün sorunlarını ve taleplerini içeren mektubu Evren’e takdim etti.
Kabulde, 1 Temmuz açılım kriterleri ve İkinci Ekonomik Paket içerisindeki turizm sektörüne yönelik alınan kararlar üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.
Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de kabulde yaptığı konuşmada, Covid-19 pandemisinin, dünyada olduğu gibi, KKTC’de de en çok turizm sektörünü etkilediğini, ancak insan sağlığı gözetilerek alınan tedbirler neticesinde, KKTC’nin Covid-19 mücadelesi veren dünya ülkeleri arasında en başarılı ülke konumunda olduğunu kaydetti.
Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine atandığı ilk günden itibaren, pandemi dolayısıyla sektörün yaşadığı sıkıntıların nasıl hafifletileceğine yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Kutlu Evren, “Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü turizmin, pandemi dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, sektörle istişare ve birlikte hareket ederek başarabileceğimiz inancındayım” dedi. 

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