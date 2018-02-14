KKTC Cittaslow Ulusal Ağı Genel Kurulu yarın

Uluslararası Cittaslow örgütüne üye olan sakin şehir ünvanlı belediyeler Yeniboğaziçi, Lefke ve Mehmetçik Belediye Başkanları, Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş tarafından yarın saat 10.30’da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde toplantıya çağrıldı.

Genel kurul toplantısı, Lefke ve Mehmetçik Belediye Başkanlarının talebi üzerine yapılacak.

11 Aralık 2016’da kurulan Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağı’nın bugüne kadar sadece bir kez toplantı yapabildiği ve birlikte hareket etmede sıkıntılar yaşadığı kaydedilerek, yarınki toplantının gündeminde “Cittaslow 2018 hedeflerinin tartışılması, Kuzey Kıbrıs Ulusal Ağ Başkanının seçimi, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Teknik Koordinatörünün seçimi, Fransa’da Haziran ayında düzenlenecek uluslararası genel kurulda ortak strateji belirlenmesi, Cittaslow üyelik dosyalarının ileriye götürülmesi ve yeni üyeliklerin tartışılması” konularının yer aldığı bildirildi.

Genel kurulun ardından saat 14.00’te Belediyeler Birliği lokalinde basın toplantısı düzenleneceği de açıklandı.