KKTC Cittaslow için hedef İtalya

İzmir Seferihisar diğer adıyla sakin yavaş şehri yaratan ayrıca KKTC’de de Cittaslow projesini gerçekleşmesine katkı koyan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer KKTC’deki Cittaslow porojesinin İtalya üyeliğine desteğe devam edeceklerini vurguladı

Niyazi Ergülen /İzmir /Seferihisar

İzmir Seferihisar diğer adıyla sakin yavaş şehri yaratan ayrıca KKTC’de de Cittaslow projesini gerçekleştiren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs’ta birkaç beldeyi daha bu kapsam altına alacaklarını açıkladı.

2010 yılında Yeni Boğaziçi ile başlayarak Lefke ile devam eden ve son olarak Mehmetçik ile Geçitkale’nin de Cittaslow projesine hayata geçmesinde büyük katkıları olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer sırada Tatlısu ve birkaç beldenin olduğunu belirtti.

Halkın Sesi olarak ziyaret ettiğimiz Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetemize önemli açıklamalar yaptı.

Soyer KTMO tarafından Kıbrıs’a davet ile Kıbrıs’a ziyaret gittiklerini ve gelip gördüklerini etüt etiklerini ve projeyi Lefke,Yeni Boğaziçi, Mehmetcik, Gecitkale kentlerine Cittalow sakin yaşanır kent projesini gerçekleştirdiklerini ayrıca Tatlısu başta olmak üzere birkaç beldeyi daha gelip görüp projesini hayata geçireceklerini vurguladı.

Kıbrıs’ta sakin kent için dosya hazırlanması için yardımcı olduklarını ancak 72 kriterle ilgili hazırlık yapılması gerektiğini açıklayan Soyer ölçümler hava kirliliği hakkında dosya hazırlanıyor. Hazırlanan dosyanın bize teslim edileceğini projeyi İtalya’ya teslim edip takipçileri olarak Kıbrıs’ın üye olmasını savunacaklarını açıkladı.

KKTC Cittaslow’un kendilerine bağlı olduğunu ve İtalya yetki vermesi halinde Network kurulacağını ve Kıbrıs’ta oluşan cittaslow sakin şehir adaylığı dosyasının direkt İtalya’ya bağlanacağını açıklayan Soyer dönemin Başbakanlık Tanıtma Müdürünün de Network toplantısı için Portekiz’e geldiğini ve bu proje için destek verdiğini söyledi.

Başkan Tunc Soyer Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ,için adının geçtiğini ancak CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun aday olup olmayacağına karar vereceğini söyleyen Soyer yerel secimin ardından Kıbrısa geleceğini açıkladı. Röportaj sonrası takdim ettiğimiz KKTC bayrağını kabul eden Soyer teşekkür etti ve Kıbrıs Türk Halkına ve dostlarına Halkın Sesi aracılığı ile selam gönderdi.