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KKTC-Avrupa Birliği Mali Yardım Gözden Geçirme Toplantısı 20 Eylül'de gerçekleşti

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KKTC-Avrupa Birliği Mali Yardım Gözden Geçirme Toplantısı 20 Eylül'de gerçekleşti
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KKTC-Avrupa Birliği Mali Yardım Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı.
Sözkonusu toplantı, her yıl, Kıbrıslı Türklere verilen Avrupa Birliği Mali Yardımı’nın gözden geçirilmesi kapsamında yapılıyor. Bu yılki toplantı, 20 Eylül’de gerçekleştirildi.
Başbakanlık Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Berkan  M. Tokar ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Şefi Kjartan Björnson eş başkanlık etti.
Açıklamada, projelerde gelinen aşamalar, karşılaşılan sıkıntılar ve elde edilen kazanımların değerlendirildiği toplantı sonunda, tüm bakanlık kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla oluşturulacak 2019 Mali Yardım Programı’nın programlanma sürecinin de başlatıldığı belirtildi.
 

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