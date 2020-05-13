KKTC avantajlı bir durumda

Dışişleri Bakanı Özersay, tüm ülkelerin Kovid-19’la uğraştığı bu dönemde KKTC’nin avantajlı bir durumda olduğunu söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tüm ülkelerin Kovid-19’la uğraştığı bu dönemde KKTC’nin avantajlı bir durumda olduğunu söyledi.

Özersay BRT’de katıldığı programda salgın sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle dünyada istisnai durumdayız. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı eğer salgını sonlandırma noktasına kadar getirebilirsek, farklı sektörler açısından, turizm açısından da bir avantaj olacaktır. ‘Bu ülke güvenli bir ülkedir’ anlayışı hâkim olacaktır, ‘KKTC’de bir kriz olması durumunda, soğukkanlılıkla, yerinde kararlar alınarak, kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor’ dedirtebilirsek, bu algı bizim salgın sonrası yaşayacağımız ekonomik sorunları çözmek için kullanabileceğimiz bir avantaja dönüşecektir. Nefes almamızı sağlayacak bir çıkış olacaktır diye düşünüyorum.”

Özersay, son günlerde toplumun bir bölümünde gereksiz bir rehavete kapılma hali olduğunu gözlemlediğini anlattı ve herkese sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.

Özersay, herkesin virüs taşıyor gibi davranıp kendi dışındaki insanları korumaya çalışması gerektiğini, devletin her bireyin başına polis dikemeyeceğini ve herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlattı.

KKTC’ye geliş-gidişlerle ilgili soruları da yanıtlayan Özersay, 1 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olup aynı zamanda olağan ikameti Kuzey Kıbrıs olan kişilerin gelmesinin önünün açılacağını söyledi.

Gelenlerin karantinaya alınacağının altını çizen Başbakan Yardımcısı, uçak seferlerinin periyodlarıyla ilgili çalışmayı Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağını açıkladı.