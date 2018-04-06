KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği'nden önemli adım

KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği’nin, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu üyesi olduğu bildirildi.



Dernekten yapılan açıklamada, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yurtdışındaki “Atatürkçü Dernekler” ile yurtiçindeki üye dernekleri kucaklaştırmak amacıyla geçen Temmuz ayında çalışma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu çalışma çerçevesinde Almanya’nın Dortmund kentinde aralarında Amerika, İngiltere, İsveç, Avusturya’daki derneklerle bir araya gelindiği ve Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu oluşturulduğu kaydedildi.



Açıklamaya göre Platforma üye dernekler şunlar:



“Atatürkçü Düşünce Derneği, İngiltere ADD, Amerika Atatürk Derneği, Avusturya ADD, İsveç ADD, Hollanda ADD, Makedonya Atatürkçüler Derneği, Fransa ADD, Kosova Filizler Atatürkçü Derneği, İsviçre/ Zürich ADD, Kıbrıs Atatürkçü Yaşam Derneği, Dortmund ADD, Berlin-Brandenburg ADD, Hessen ADD, Frankfurt ADD, Bielefeld ADD, Köln ADD, Nürnberg ve Kuzey Bavyera ADD, Aachen ADD, Osnabrück ADD, Siegen ADD, Worm ADD, Avusturya Voralberğ ADD, Mannheim ADD, Marburg ADD, Limburg ADD, Recklingenhausen ADD, Heilbronn ADD, RP ADD Mainz, Atatürkçü Yaşam Derneği Lüdenscheid, Duisburg ADD, AS-ADD Niedersachsen, Münih ADD, ADD Ludwigsburg, İsviçre Bern ve Çevresi ADD, İsviçre Basel ve Çevresi ADD, Hamburg ve Çevresi ADD.”.