KKTC 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

KKTC’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da merkez üssü Girne olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.