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KKTC 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

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KKTC 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı
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 KKTC’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da merkez üssü Girne olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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