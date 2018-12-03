KKTC 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

KKTC’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da merkez üssü Girne olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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