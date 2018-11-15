KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü bugün başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde törenlerle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 35 yaşında…

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü bugün başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde törenlerle kutlanacak.

Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bu yıl da Türkiye'den ve diğer bazı ülkelerden konuk heyetler de ortak olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün akşam özel uçakla adaya geldi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, dün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek. Akıncı, akşam saat 19.00’da ise Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek.

Bugün, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören sabah 09.30’da başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de yer alacak.

15 Kasım KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni bugün saat 10.00’da başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen diğer tören ve etkinlikler kapsamında bugün Mehteran Bölüğü, saat 15.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde konser verecek.

Mehteran Bölüğü bugün de saat 14.30’da Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda konser verecek.

Kutlamalar kapsamında Solo Türk gösterisi bugün saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak.

Gazimağusa’da15 Kasım Cumhuriyet Bayramı 35. Yıl dönümü iki ayrı törenle kutlanacak. İlk tören saat 13.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak. İkinci tören ise 13.45’te İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirilecek.

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 14.30’da başlayacak.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım töreni saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

İskele ilçesine bağlı Mehmetçik köyünde de kutlama programı yapılacak. Tören, 09.30’da Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda yer alacak.

Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından Müze önüne geçilecek. Lefke’deki tören ise saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve geçit töreni yapılacak.

