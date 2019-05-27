Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda

Güney Kıbrıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk kez bir Kıbrıslı Türk aday temsiliyet hakkı kazandı. AKEL’in Kıbrıslı Türk adayı profesör Niyazi Kızılyürek, seçimi kazandı ve AP’deki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Kıbrıslı Türklerin de aralarında bulunduğu 72 adayın yarıştığı Avrupa Parlamentosu seçiminin sonucunda AKEL’in Kıbrıslı Türk adayı profesör Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Niyazi Kızılyürek’in seçilmesiyle ilk kez bir Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu’nda söz hakkı elde etmiş oldu. Kızılyürek seçim öncesinde Kıbrıs Türk toplumunu değil tüm Kıbrıs’ı temsil edeceğini açıklamıştı.

Bu sabah saat 01.00 sıralarında alınan resmi olmayan sonuçlara göre dünkü seçimde partilerin oy oranı şöyle oldu:

DİSİ %29

AKEL %27.5

DİKO %13.8

EDEK %10.6

ELAM %8.2

Kıbrıslı Türklerin % 6,93’ünün oy kullandığı dünkü seçimde, toplam katılım oranı %42,8 oldu.

Rum Seçim Dairesi Müdür Kypros Kyprianou, dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma oranının %42,8 olduğunu bildirdi ve bu oranın 2014 AP seçimlerindeki oy oranından %1,17 daha az olduğunu belirtti.

Lefkoşa’da katılım %49,2 oldu. Bu oran 2014’teki Avrupa seçimlerinde %41,97 idi.

Limasol’da seçmenlerin %44.2’si sandık başına gitti. Bu oran 2014’te %45.57’ydi.

Mağusa’da da oran yükseldi. 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy oranı %34,33 iken dünkü oy oranı %48,3 oldu.

Larnaka’da da katılım %50’yi buldu. Bu oran 2014’te %47,98 idi.

Baf’ta ise katılım %48,3 olarak açıklandı. 2014’te bu oran %48,08 olmuştu.

Yurtdışında oy kullananlar oranı 20142te %56,92 iken dünkü oy oranı %62,5 olarak duyuruldu.

Kıbrıslı Türklerin katılımı ise 2014’te %3,19 iken bu oran dünkü seçimde %6,93 olarak açıklandı.

Seçmen listesine kayıtlı 81 bin 611 Kıbrıslı Türk’ten 5.604’ü oy kullanırken, 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı. Seçimde oy kullanabilecek 549 bin 11 seçmenden 81 bin 611’inin Kıbrıslı Türk, 10 bin 558’inin diğer Avrupa vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

AP seçimlerine AKEL’den Niyazi Kızılyürek’in dışında, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit de AP seçimine giren Kıbrıslı Türk adaylardandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AP’ye girmeye hak kazananlar şöyle:



DİSİ



Lukas Furlas

Lefteris Hristoforu



AKEL

Yorgos Yorgiou

Niyazi Kızılyürek



DİKO



Kostas Mavridis



EDEK

Dimitris Papadakis

Oy kullanacak olan Kıbrıslı Türkler’e yardımcı olmak için ara bölgeden oy merkezlerine kadar görevliler yer aldı

“Birliktelikten seçim kazandım”

Niyazi Kızılyürek, “Ülke tarihinde ilk defa Kıbrıslı Türk ve Rumlar bir araya geldiler. Bu birliktelikten ben bir seçim kazandım” dedi

AP seçimlerinde milletvekilliğini kazanan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Postası'na özel beyan verdi.

Kızılyürek, şunları kaydetti:

“Çok güzel bir gün geçirdik. Ülke tarihinde ilk defa Kıbrıslı Türk ve Rumlar bir araya geldiler. Bu birliktelikten ben bir seçim kazandım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs’ın kuzeyinde barışa, federal devlete inanan dostlar sürdürdüler. Biz başından beri federal devlete inanan herkes bizimle olsun dedik. Herşeye rağmen güzel bir sonuç aldık. Kampanyanın son üç haftası tamamen benim üzerime kurulmuş bir saldırı kampanyasıyla karşı karşıya kaldım. Kuzeyden de bazıları maalesef bu kampanyaya katıldılar. Ama ben seçmene bu ülkenin biriktirdiği akla güvenin bir insanım. Gördüm ki statükodan ve umutsuzluktan sıkılmışlar. Çok mutluyum. Başta AKEL olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. AKEL riskler de alarak tarihi bir karar aldı. AKEL’in iki sandalye çıkaracağı biliniyordu ve birini Kıbrıslı Türk’e verme ihtimalini yarattı. Nitekim iki sandalyeden birini ben aldım. Özellikle Kiprianu’ya çok teşekkür ediyorum. Beni sevindiren diğer bir gelişme ELAM’ın dışarıda kalması. Kıbrıslı Türkler’in katılımının da bunda rolü olduğunu düşünüyorum. Demek ki katılım olunca birşeyleri değiştirebiliyoruz”.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin katılımından memnun

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin seçimlere yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dünkü AP seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Anastasiadis’in yazılı açıklaması şöyle:

“Siyasi bir medeniyet ortamında, Avrupa ülkesine yaraşır bir şekilde gerçekleşen seçimlerden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ayrıca halktan yetki olacak olan tüm adayları da kutlarım. Hepsinin de birlik içinde Kıbrıs vatandaşlarının çıkarı yönünde çalışacaklarından eminim. Aynı zamanda, her ne kadar vatandaşlarımızın büyük bir kısmının çekimser oy kullanması kaygı verici bir şey olsa da seçme hakkını kullanan herkese teşekkürlerimi sunarım. Çekimser oy kullanımı gerek Kıbrıs’ta gerekse Avrupa düzeyinde ciddiye alınması gereken bir konudur.

Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın seçimlere yoğun katılımından duyduğum memnuniyetimi dile getirmemek ayrıca bir eksiklik olurdu.

Seçimler bitmiştir. Artık, ülkemizi tehdit eden her ne varsa birlik ve kararlılıkla çalışıp Kıbrıs sorununun çözümü için çabalarımızı sürdürerek halkımızın beklentilerini karşılama konusunda devletimizi dayanaklı kılacak gerekli tüm düzenlemelere/reformlara gitmemiz gerekmektedir.”

Anastasiadis, Kıbrıslı Türk aday Şener Levent ile aynı merkezde oy kullandı

“Kıbrıs sorunu için yeni ve büyük bir adım atıldı”

Seçim sonuçlarını değerlendiren AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, “Kıbrıs sorunu ve iki toplumun ilişkileri açısından yeni, büyük bir adım atıldı” dedi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucu hakkında açıklama yaptı:

Kiprianu’nun açıklaması şöyle:

“Öncelikle belirlediğimiz hedefe ulaşmayı, partimizin adaylarından iki Avrupa Parlamentosu Milletvekilinin seçilmesini ve gücümüzü daha fazla artırmayı başarmamızda AKEL Sol Yeni Güçler’e yardımcı olan bütün yurttaşlara yürekten teşekkür etmek istiyoruz.

Bizim için iyi olan seçim sonucuna seçimlere daha büyük katılım da eşlik etseydi daha mutlu olacaktık. Siyasal diyaloğa anlam ve halkımıza daha iyi yaşam umudu vererek, sandığa gidilmemesine karşı koyma çabamızda ısrar ediyoruz ve ısrar edeceğiz.

Ayrıca seçmenlerin Avrupa Parlamentosu’na giden yolda aşırı sağa geçit vermemesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Bununla birlikte ELAM’ın aldığı oranı endişeyle not ediyoruz. Avrupa Parlamentosu seçimleri döneminde onların karşısında olan partilerin seçimlerden sonra da buna devam etmelerini diliyoruz. Artık hiç kimse bilmediğini iddia edemez. Artık herkes sorumluluğunu üstlenmelidir.

Yurdumuzun kurtuluşu ve yeniden birleşmesi vizyonumuzun sembolü-iki toplumlu bir aday listesi sunma tercihimizin haklılığını gösteren aynı yurdu paylaştığımız Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylece Kıbrıs, Kıbrıs sorunu ve iki toplumun ilişkileri açısından yeni, büyük bir adım atıldı. Geniş bir antifaşist ve işgal karşıtı cephede ortak yurdumuzu paylaştığımız Kıbrıslı Türklerle birlikte mücadele ederek bu adımlara devam edeceğiz. Tel örgülerin iki tarafından da aday listemizin iki toplumlu özelliğine karşı savaş açıldı.

DİSİ bu seçim kampanyasında gerçek yüzünü gösterdi. Korku saçma çabasıyla felaket tellallığı yaptı. Daha da kötüsü Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza karşı şüphecilik tohumları ekti. DİSİ’nin kara propagandasına karşı dayandık. Kıbrıs halkı yurdumuzun geleceği için birlik ve umut mesajı gönderdi. DİSİ geçen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kaydettiği orandan neredeyse yüzde 10 oranında kayba uğradı ve şimdi bundan sonuçlar çıkarmaya çağrılıyor. Bu kayıp Kıbrıs’ta ve Avrupa’da rota değişikliği yönünde halkın net mesajını göndermektedir. Bu, muhalefetin en güçlü partisi olarak halkımıza ve yurdumuza çıkmazdan çıkış ve gelecek perspektifi verme görevini de bize yüklemektedir. Birlikte önemli ve çok şey vadeden bir sonuca ulaşmayı başardık. Gerek geçen Avrupa Parlamentosu seçimlerine, gerekse son milletvekilliği seçimlerine kıyasla AKEL’in bugün (dün) kaydettiği yükseliş giderek daha çok sayıda insanın AKEL’e yöneldiği, AKEL’in tutarlılığını ödüllendirdiği ve AKEL’den istikrar ve kararlılıkla tekrar öne çıkması beklentisi içerisinde olduğu mesajını vermektedir. Halkımızın bizi destekleyerek gösterdiği güveni haklı çıkaracağımıza ve Kıbrıs sorununun çözümü için, Kıbrıs toplumunu eşitsizliğe, yolsuzluklara ve karmaşık çıkarlara boğan hükümetin halk düşmanı politikalarını alaşağı etmek için daha da kararlılıkla mücadele edeceğimize söz veriyoruz.”

Andros Kiprianu

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Almanya'da birincilik Yeşiller Partisi’nin

Almanya'daki AP seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Yeşiller Partisi önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı ve yüzde 22 oy alarak birinci oldu

Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Yeşiller Partisi yüzde 22 oy alarak birinci oldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP’de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

Başbakan Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP’deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU’nun 2014’teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü.

AP seçimlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yüzde 15,6 oy alarak bir önceki seçimlere oranla yüzde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuçla tarihindeki en kötü hezimeti yaşadı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 2,1 oranında artışla yüzde 5,5’e çıkardı.

Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranı yüzde 5,5 oldu.

IRKÇI PARTİ YÜKSELİŞTE

Oylarını yüzde 3,4 artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10,5 ile AP’de temsil edilmeye devam edecek.

AfD bu sonuçla 6 olan milletvekili sayısını 10’a çıkarabilecek güce ulaştı.

İlk sonuçlara göre, Almanya'da AP seçimlerine katılım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Ülkede 2014’te yapılan AP seçimlerine katılım yüzde 48’de kalmıştı.

Fransa’da Le Pen sürprizi

Fransa’da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi yüzde 23.2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Macron’un partisi ise yüzde 21.9 ile ikinci sırada kaldı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa’da sandık çıkışı anketlerine göre Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi “Rassemblement national” (Ulusal Birlik) yüzde 23.2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi LREM ise yüzde 21.9 ile ikinci sırada kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından basının karşısına geçen Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron’a çağrıda bulunarak parlamentoyu feshedip erken seçime gidilmesini istedi

Fransa seçimlerinde tıpkı Almanya’da olduğu gibi Yeşiller sürpriz bir sonuç elde etti. Yüzde 12.8 oy olan Yeşiller, merkez sağ Cumhuriyetçileri (yüzde 8.3) geride bıraktı. Sosyalist Parti ise yüzde 6.7 oranında oy aldı.

Macaristan’da mülteci karşıtlığıyla bilinen ve Avrupalı politikacılar tarafından ‘popülist’ olarak eleştirilen Başbakan Victor Orban’ın partisi AP seçimlerinde Fidesz yüzde 56 oy aldı.

Yunanistan’da Çipras geriye düştü

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Yunanistan’da muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi yüzde 32-36 arasında oy aldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın partisi Syriza yüzde 25-29 aralığında kaldı.

Avusturya’da skandal etkili oldu

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avusturya’da Başbakan Kurz’un partisi ÖVP oy kaybı yaşadı.

Seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34.5 oy aldı.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti yüzde 23.5 ile ikinci ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi yüzde 17.5 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache'nin gizli görüntülerini konuşuyordu. Strache'nin söz konusu görüntülerde bir Rus yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği iddia edilmişti. Strache, yoğun eleştirilerin ardından görevinden istifa etme kararı almıştı.