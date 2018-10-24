Kızılokgil'e bypass ameliyatı önerildi

Şiddetli göğüs ve karın ağrısı şikâyetiyle 22 Ekim’de Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’ne kaldırılan Başsavcı Yardımcı Muavini Ergül Kızılokgil’in biri ana damar olmak üzere iki büyük damarında tıkanıklık tespit edildiği ve by-pass ameliyatı önerildiği bildirildi.

Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Gülgün Vaiz ve Başhekim Bülent Dizdarlı imzasıyla yapılan açıklamada, Kızılokgil’in ilk tetkikleri sonrası elde edilen bulgulara ilaveten yüksek riskli (diabet, hipertansiyon, obezite,aşırı sigara kullanması vs) olması nedeniyle kardiyoloji servisine yatırıldığı belirtildi.

EKO, USG, Tomografi ve benzeri tetkikler sonrası bu sabah koroner anjiyografiye alınan Kızılokgil’in bu sabah yapılan anjiyografisinde, biri ana damarda olmak üzere iki büyük damarda tıkanıklık saptandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ön planda by-pass ameliyatı önerilen hasta hakkında bu yönde kesin karar yarın yapılacak kardiyoloji- kardiyovasküler cerrahi uzmanları konseyinden çıkacaktır.” denildi.