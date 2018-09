Kızılay’dan ülkeye önemli katkılar

Kızılay’ın kan bağışçısı kazanım destek programı ülkenin 20 bin ünite ihtiyacının yarısını karşılıyor. Bu arada Kızılay, 550 öğrenciye 450 TL’lik kıyafet katkısı yaptı. Talep olursa 200-300 öğrenciye daha katkı yapılacak

(TAK- Arzu Köprülü)

Kızılay’ın Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı çerçevesinde, iki hemşire ve Doktor Kaya Süer’den oluşan ekip, her gün kan bağışlamak isteyenlerin ayağına gitmeye devam ediyor.

Kızılay bu programın da desteğiyle ihtiyaç duyulan yıllık 20 bin ünite kanın yarısını tedarik edebiliyor. Böylece geçmişte hasta yakınları için kan talep edenlerden istenen aynı miktarda kan talebi de yüzde 90 oranında kalktı. İkinci kan bağış aracı kısa süre sonra hizmete girecek.

Kan Yasa Tasarısı ve Kızılay Yasa Tasarısı neredeyse Meclis’e gönderilmeye hazır.

Göreve gelen yeni yönetim kurulu, 125 bin kişiye iftar yemeği, Dünya Çevre Günü’nde çocuklara 4 bin boyama seti ve kitabı dağıttı, farklı festivallere ana ve yan sponsor oldu, okullar açılırken 550 öğrenciye 450’şer TL üniforma yardımı ve bayramda her bölgeden 20 gence 150 TL’lik alışveriş çeki verdi.

Psiko sosyal destek birimi, mülteci, göçmen ve sorunlu ailelere destek veriyor, birimin geliştirilmesi ve daha geniş bir ağda hizmet vermesi için çalışma yapılıyor.

Kızılaycılığın eğitim müfredatına alınması için bakanlıkla görüşmeler yapılıyor, hedef gençleri en iyi şekilde bilgilendirip eğitim vermek.

Kızılay kısa bir süre sonra kendilerine bağışlanan yeni eşyaları, kurum ve kuruluşların tavsiyesiyle ihtiyaçlı kişilere dağıtacak yeni bir mekan yaratacak.

Sosyal medyada 10 binin üzerinde takipçi sayısına sahip olan Kızılay gelecek dönemlerde internet üzerinde daha da aktif olmayı amaçlıyor.

Kızılay, 6 Kasım kuruluş yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim-4 Kasım haftasında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kızılay’a bağış yapmak isteyen vatandaşlar 5 TL karşılığında 4142’ye mesaj atabiliyor.

ÇIRAKLI

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, derneğin faaliyetleri, yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgi verdi.

Çıraklı, kan kazanım projesinin yaklaşık bir buçuk yıldır 2 hemşire ve bir doktor eşliğinde devam ettiğini, haftalık programlar çerçevesinde her gün farklı bir mekanda kan vermek isteyen vatandaşlara ulaştıklarını söyledi.

Kurum, kuruluş ve dairelerin taleplerini de programlarına alarak zaman zaman bu mekanlarda da kan alma işlemi yapabildiklerini dile getiren Çıraklı, böylelikle vatandaşlara da zaman kazandırabildiklerini anımsattı.

Kan kazanım programı sayesinde 20 bin ünite olan kan ihtiyacının 10 bininin karşılandığını ve Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını da giderildiğini ifade eden Çıraklı, Sağlık Bakanlığı’yla iyi ilişkiler içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu projede ihtiyaç duyulan ağır vasıta şoförünü bakanlığın temin ettiğini kaydetti.

Bu proje sayesinde yakınları için kan talep eden kişilerde uygulanan takas sisteminin de yüzde 90 oranında kalktığını söyleyen Çıraklı, “Bir tek çok az sayıda ameliyatta taze kan ihtiyacı olabiliyor” dedi.

YENİ KAN KAZANIM ARACI GELİYOR

Çıraklı, Sağlık Bakanlığı’yla yaptıkları görüşmelerde bir araca daha ihtiyaç duyulduğunun belirlendiğini ve kısa bir süre önce Türkiye Kızılayı’na yaptıkları ziyarette bunu dile getirdiklerini aktardı. Kızılay başkanı Çıraklı, yeni bir kan kazanım aracı gönderilmesini karara bağlayarak işlemlere başladıklarını birkaç hafta içerisinde aracı teslim alacaklarını vurguladı.

“KAN YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

Sağlık Bakanlığı’yla birlikte hazırladıkları kan yasasıyla ilgili çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak Meclis’e sunulacak aşamaya geldiğini, aynı zamanda Kızılay Yasa Tasarısı’nın da hazırlandığını kaydeden Çıraklı, “Kısmet olursa bu iki yasayı da birlikte geçirmiş olacağız” dedi.

Bülent Çıraklı, Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelerinde, yeni yapılacak hastanenin yanında yer alacak kan ünitesinin donanımının kendileri tarafından sağlanmasını ve en güvenilir şekilde hizmet verebilmeyi talep ettiklerini söyledi.

“KIZILAY’IN GÖREVİ SADECE KAN TEMİN ETMEK DEĞİL”

Çıraklı, derneklerinin sadece kan temin etmediğini kan temininin yanında, ihtiyaçlı ailelere destek sağladığını kaydederek, “Kızılay’ın sadece afet günlerinde insanların acısını dindirip korumakla değil mutlu günlerinde de yanında olmaya çalışır” dedi.

Çıraklı, Kızılay’ın her zaman barış ve saygıyı öne çıkaran, insancıl hukuk çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı bir hizmetle insanlara destek olmaya çalıştığını söyledi.

Çıraklı, Kızılay’ın şuan 7 şubesi bulunduğunu 8’inciyi de Lefke’de açmak üzere olduklarını belirterek, bu şubelerin bölgelerindeki ihtiyaçları belirlediğini ve kendilerinin de ellerinden geldiğince, vatandaşların, TC yardım heyetinin ve iş çevrelerinin yaptığı katkılarla bu ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yeni yönetim kurulunun dört buçuk ay önce belirlendiğini anımsatan Çıraklı, hemen akabinde ihaleye çıkarak 125 bin kişinin iftar yemeğini karşıladıklarını, yardım kolileri dağıttıklarını belirtti.

“550 ÖĞRENCİNİN KIYAFET İHTİYACINI KARŞILADIK 200-300 DAHA KARŞILAYABİLİRİZ”

Çıraklı, okulların açılmasıyla 550 öğrencinin 450 TL civarındaki okul kıyafeti masrafını karşıladıklarını okullardan talep gelmesi halinde 200-300 öğrenciye daha aynı imkanı sağlayabileceklerini söyledi.

Kızılay’ın gönüllülük üzerine kurulan bir sistem olduğunu vurgulayan Çıraklı, ihtiyaca göre yardım haricinde, Lefkoşa maratonu, Yuka Blend Festivali, Mağusa Koro Festivali gibi etkinliklere de ana ve yan sponsor olduklarını, gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini kaydetti.

Çıraklı, kısa bir süre içinde, bağışlanan yeni kıyafetleri sergileyecekleri, okulların, kurum ve kuruluşların talebiyle ihtiyaçlı kişilere sunabilecekleri bir bina arayışında olduklarını da söyledi.

PSİKO SOSYAL DESTEK BİRİMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Çıraklı, Dr. Erdem Beyoğlu başkanlığında oluşturulan Psiko Sosyal Destek Birimi’nin ise, mülteci ve göçmenler konusunda çalıştıklarını, bu birimin adli sürece dahil olan yabancılara da suçları kesinleşip onanana kadar gıda ve psikolojik destek sağladığını söyledi.

Çıraklı, ailelerin de ihtiyaç halinde bu birimden destek talep edebileceğini vurgulayarak, bu birimin verdiği hizmetleri genişletmek için de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

“KIZILAYCILIĞI MÜFREDATA KOYMAYI PLANLIYORUZ”

Bülent Çıraklı, Eğitim Bakanlığı’yla yaptıkları görüşmelerde Kızılaycılığın müfredata alınması için çalışmalar yaptıklarını, gençlere eğitim vererek konuyla ilgili bilgilenmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

“HEDEF, BİRİMLERİMİZİN SAYISINI ARTTIRMAK”

Çıraklı, Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren birimlere, kadın ve gençlik kollarının eklenmesi için de çalışmalar yaptıklarını aktararak, vatandaşların gönüllü olmasının da maddi destek vermesinin de çok önemli olduğunu belirtti. Çıraklı, bağış yapmak isteyenlerin her iki operatörden de 5 TL karşılığında 4142’ye mesaj atabileceğini hatırlattı.

“10 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİMİZ VAR”

Kızılay Derneği’nin web sitesi ve mobil uygulamada çalışmalarının devam ettiğini şu anda KKTC’de, Cumhurbaşkanlığı ve LTB’nin ardından 10 bin takipçi sayısıyla 3, sırada olduklarını belirten Çıraklı, “Bu kadar çok takipçimiz olması mutluluk verici” dedi.

“PAZARTESİ YEŞİLAY’LA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”

Çıraklı, pazartesi günü Yeşilay’la bir işbirliği protokolü imzalayacaklarını ve ortak projelerini tanıtacaklarını söyledi.

Çıraklı, bu protokolün ardından İskele’de rehabilitasyon merkezi açmayı planladıklarını da vurgulayarak, belediyelerle işbirliği içerisinde, kadın sığınma evi, yaşlı bakım evi gibi farklı proje çalışmaları olduğunu da ifade etti.

YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Çıraklı, Kızılay’ın 6 Kasım kuruluş yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim-4 Kasım haftasında, satranç turnuvası, konserler ve bisiklet gezileri gibi etkinlikler düzenleyeceklerini de belirtti.