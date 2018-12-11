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Kızılay, psikolojik destek de veriyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, afet ardındaki psikolojik travma durumunun zararlarını gidermek için de özel bir çalışma yürütüyor

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Kızılay, psikolojik destek de veriyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, ülkeyi etkisi altına alan ve can kayıplarının yanı sıra pek çok konut ve iş yerini kullanılmaz hale getiren sel felaketinin yaralarının hızlıca sarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanan felaketin ardından yoğun çalışmalarla sel mağdurlarına pek çok fiziki yardım ulaştıran Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, afet ardındaki psikolojik travma durumunun zararlarını gidermek için de özel bir çalışma yürütüyor” denildi. 

Afet durumlarında insanların bedenen olduğu kadar ruh sağlıklarını da koruyacak yardımlar ulaştırması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetkililerinin etkin bir çalışma programı ile hareket ederek sel bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

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