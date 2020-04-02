Kızılay 10 bin kolilik yardım yaptı

Başbakan Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener’i kabul ederek koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaçlı kişilere yapılan yardımlar konusunda bilgi aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, görüşmede Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay, yardım kampanyası kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili Başbakan Tatar’a bilgi verdi.

10 BİN KOLİ YARDIM

Altay, 10 bin kolilik yardımın Kaymakamlık, muhtarlık ve belediyelerden gelen talepler dikkate alınarak yapıldığını ayrıca direkt olarak derneğe gelen taleplerin de süzgeçten geçirilerek yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması yönünde büyük çaba gösterildiğini ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ile iş birliğinde tek elden bu yardımların dağıtılmasını organize ettiklerini anlattı.

Altay, Başbakan Tatar'a gıda ve temizlik malzemesi içeren bu yardım kolilerinin dağıtımına ileri günlerde de devam edeceği bilgisini de verdi.

TATAR: "ZOR VE SIKINTILI SÜREÇTE GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ULAŞMASI ÖNEMLİ"

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, böylesi zor ve sıkıntılı bu süreçte gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasının büyük önemi bulunduğuna işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nı çalışmalarından dolayı kutladı.