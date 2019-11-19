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KITSAB'ın yeni başkanı Orhan Tolun

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KITSAB'ın yeni başkanı Orhan Tolun

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığına Orhan Tolun getirildi. 
KITSAB 31. Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşan yedi kişilik yönetim kurulu, Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı. 
Oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları şöyle: 
Yönetim Kurulu: Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Ömer Beyoğlu, Faal üyeler Erkan Kilim, Andaç Günay, Osman Malyalı.  
Denetleme Kurulu: Hüseyin Tabur, Özlem Gazi Küçük, Hasan Alşan.
Disiplin Kurulu: Niyazi Aydeniz, Mehmet Barkınay, Şükrü Tolgalı.

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